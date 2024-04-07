 غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لعلاج أهالي قرية طوخ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لعلاج أهالي قرية طوخ

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأحد 7 أبريل 2024 - 2:21 م | آخر تحديث: الأحد 7 أبريل 2024 - 2:21 م

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدا الاثنين، قافلة طبية علاجية في قرية طوخ بمركز المنيا، على مدار يومين متتاليين 8 و9 أبريل، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات، منها "الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر – الرمد - الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

تأتي تلك القافة ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

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