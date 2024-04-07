سأل شيخ العرافين، الفنان تامر عبدالمنعم، عن سبب وجوده في كازينو قمار في العاصمة البريطانية لندن، ليوضح الفنان أن هذه الواقعة كانت من حوالي 8 سنوات.

جاء ذلك خلال لقاء «عبدالمنعم»، لبرنامج «العرافة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم الأحد.

وقال الفنان إن أحد أصدقائه عزمه على العشاء في الكازينو، ثم جلس بجانبه وهو يلعب القمار، مجيبًا عن سؤال الإعلامية بشأن القمار: «أنا مش غني زيه عشان ألعب».

وواجه شيخ العرافين «عبدالمنعم» بأن إحدى الفنانات كانت السبب في طلاقه لزوجته منذ نحو 10 سنوات، ليوكد الفنان أن الواقعة حدثت بالفعل.

وأضاف: «أنا معملتش معاها علاقة، هي كانت متخيلة إني ممكن أطلق وأتجوزها، لكن هي اتجوزت بعد كده فنان تاني وطلقته من مراته»، بحسب وصفه.

وأشار إلى أن تلك الفنانة معروف عنها أنها تحاول التقرب من الفنانين، ثم تجعلهم يطلقون زوجاتهم حتى تتزوج منهم.

وأكمل: «أنا موقعتش في هذا الفخ.. كنت على شفا الارتباط بها وفهمت، وهي عملته مع حد معروف»، متوجهًا بحديثه لشيخ العرافين: «روّح بقا».