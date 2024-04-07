الإقبال الجماهيري أهم مظاهر فعاليات برامج وزارة الثقافة لرمضان 2024

- 15 ليلة لـ "هل هلالك 8" ترفع لافتة كامل العدد.. وسهرات عربية وإسلامية لفلسطين وباكستان وإندونيسيا بالأوبرا

- قطاع الفنون التشكيلية يحتفل بشهر الصيام في القاهرة والمحافظات.. وحضور لافت لمبادرتي "بستان الإبداع "و"أنت مش لوحدك"

- ندوات وورش فنية وفكرية بالأعلى للثقافة و4 ليال لثقافة الطفل بزهراء العاصمة لأول مرة

اختتمت وزارة الثقافة فعاليات برنامجها الرمضاني السنوي، والذي شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرا في القاهرة والمحافظات، وذلك في إطار خطة الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية، بمشاركة كل قطاعات الوزارة.

تنوعت الأنشطة بين الحفلات الموسيقية، والورش الفنية والأدبية، والعروض المسرحية، ووصلت الفعاليات فيها إلى العديد من القرى المصرية، إلى جانب تنظيم فعاليات للمرة الأولى، بمدينة زهراء العاصمة، وذلك برعاية من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

• دار الأوبرا

قدمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، عدد من الأمسيات ذات طابع روحاني وديني، إضافة إلي عروض لفرق فنية شابة مع حفلات لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية والإسلامية، إلى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفني للأوبرا.

وشهد المسرح المكشوف فقرات لفرقة التنورة التراثية، وحفل المنشد وائل الفشني وفرقته، كذلك اشتملت عروض رمضان حفلات لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، ومشاركة المنشدين إيهاب يونس، وعبد الرحمن بلاله، وكذلك حفل لدينا الوديدي وفرقتها، ووسعد العود وفرقته، وحفل شيخ المنشدين ياسين التهامي وفرقته، وسهرة لماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها.

وشهد المسرح الكبير حفلين، الأول لمدحت صالح، بمصاحبة الفرقة بقيادة المايسترو أحمد عامر، وعازف البيانو عمرو سليم، والثاني لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، ومشاركة الموهبة الشابة المطربة حبيبة سامي الحفناوي، مع.

وقدم المسرح الصغير 3 سهرات عربية وإسلامية، أقيمت بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وعدد من السفارات العاملة بمصر، وشملت سهرة "باكستانية"، وليلة فلسطينية لفرقة "مقام" الموسيقية، واختتمت بليلة إندونيسيا، وتضمنت عرض بعنوان "إندونيسيا الجنة على الأرض".

واستضاف المسرح الصغير أيضًا مجموعة من حفلات الموسم الفني للأوبرا، قدمت خلالها مجموعات أوبرا القاهرة لموسيقى الحجرة رباعي كلارينت للفنان محمد حمدي، وأحيا الفنان يحيى خليل حفلًا موسيقيا، ضم باقة من أعماله التي تمزج بين الموسيقى المصرية وموسيقى الجاز.

وأقيم بمسرح معهد الموسيقى العربية حفلان لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات، تضمن الحفل الأول مختارات من الأعمال الروحانية، والحفل الثاني بعنوان "ليلة القدر" وتضمن ابتهالات وقصائد المديح والتواشيح التراثية.

وأقيم بمسرح الجمهورية حفلا في إطار الاحتفال بعيد الأم قدمه مركز تنمية المواهب فصل كورال الأطفال والشباب، إشراف الدكتور سامح صابر، وتدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار، وقدمت الفرقة القومية للموسيقي العربية حفلًا بقيادة المايسترو حازم القصبجي، تضمن مختارات من أغاني الزمن الجميل.

واستضافت مسرح سيد درويش ـ أوبرا الإسكندرية ـ حفلًا للفنان يحيى خليل، وآخر لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، بقيادة المايسترو شريف محي الدين.

كذلك نظمت الأوبرا خلال الشهر، عددًا من الفعاليات الثقافية والفكرية ضمن نشاطها الثقافي والفكري على مسارحها، بدأت بصالون الأوبرا الثقافي بعنوان "الفن وقضايا المجتمع" بمسرح الصغير، وأمسية ثقافية لكتاب الموسيقار الراحل عبده داغر بعنوان "ظاهرة غير قابلة للتكرار"، إلى جانب صالون ثقافي بعنوان "ليالي رمضان"، بالتعاون مع قصور الثقافة، وأمسية "أنوار رمضان" من سلسلة بهجة الروح، وحفل لفرقة الأنفوشي للإنشاد، والاحتفال باليوم العالمي للمسرح بالتعاون مع ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، إضافة إلى صالون بعنوان "العالم العربي إلى أين ؟" استضاف الدبلوماسي والمفكر االدكتور مصطفي الفقي.

• قطاع شئون الإنتاج الثقافي

قدم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنة، مجانًا للجمهور، فى الفترة من 8 حتى 22 رمضان، وشهد البرنامج إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، ورفع المسرح يوميًا لافتة "كامل العدد"، وتضمن البرنامج الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان، وكرم 10 أبطال من رجال القوات المسلحة، الذين شاركوا فى معركة النصر، إضافة إلى تكريم كوكبة من نجوم الفن مهم حسين فهمي، ليلى علوي، عفاف راضي، وفتحي عبد الوهاب.

وشارك في فعاليات البرنامج فرق البيت الفني للفنون الشعبية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، منها فرقة رضا للفنون الشعبية، والفرقة القومية للفنون الشعبية، والسيرك القومي، وكذلك شارك المركز القومي للمسرح، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بفرقة المركز الموسيقية فى حفلين، وشاركت معها فى أحدهما فرقة الحضرة المصرية.

وتضمن البرنامج عروض لمواهب الشابة، ومنها ٤ حفلات للمواهب التي فازت بمسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، ومنهم مؤمن خليل، آية عبد الله، وعلى الألفي" إلى جانب حفلة للفنانة الشابة فاطمة عادل، إضافة إلى مشاركة فرق "المولوية المصرية" بقيادة عامر التوني، و"أعز الناس"، و"هارموني عربي" بجامعة عين شمس، و"رتيبة الحفني لذوى الاحتياجات الخاصة".

ووسط إقبالًا جماهيريًا كبيرًا شهد البرنامج 15 ليلة لأوبريت عرائس "الليلة الكبيرة".

• المجلس الأعلى للثقافة

نظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، عددًا من الندوات خلال الشهر تناولت الكثير من الموضوعات المهمة منها "الذكاء الاصطناعي"، و"الشباب والتطرف… آليات المواجهة في عصر الذكاء الاصطناعي"، و"الدراما الرمضانية بين القديم والحديث"، و"مدارس أداء السيرة الهلالية"، و"المرأة والإعلام وتحديات العصر"، و"مهارات المترجم الجديد"، كما أطلقت لجنة الفنون التشكيلية والعمارة مبادرة رمضانية يومية للتعريف بمساجد مصر، بالتعاون مع كلية الفنون، وكذلك نظمت اللجنة عددًا من الورش الفنية، منها ورش "تصنيع الفانوس، تصنيع زينة رمضان، التصوير الفوتوغرافي للمساجد والعمارة الإسلامية بالموبايل، والخط العربي.

كذلك نظم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ، 4 ليال رمضانية خلال الشهر لأبناء زهرة العاصمة الإدارية الجديدة، شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وذلك إلى جانب تنظيم المركز بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات "ليالي رمضان الثقافية والفنية" بالحديقة الثقافية في السيدة زينب، والتي ضمت العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والورش الفنية واليدوية، معارض الكتب، عروض السيرة الهلالية، وعروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية.

• هيئة الكتاب

اختتمت هيئة الكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، فعاليات برنامجها الرمضاني، والذي تضمن تنظيم الدورة 12 من معرض فيصل للكتاب، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة، وبعض دور النشر الخاصة، والذي شهد على مدار أيامه العشر من الفعاليات الفنية، والورش المختلفة للأطفال، إلى جانب مجموعة من الندوات الثقافية والدينية، وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الجمهور، للمشاركة في الأنشطة، واقتناء الكتب المختلفة من الهيئات ودور النشر المشاركة.

وأقيمت عدة ندوات منها "النضال الوطني انتصارات أكتوبر، انتصارات الأمة في شهر الصيام، ليال العشر الأواخر من رمضان.. وكيف نستثمرها؟، ليلة القدر خير من ألف شهر، الزكاة طُهرة ونماء، المرأة والزكاة، رمضان في تراثنا المخطوط، فقه الاعتكاف وغاياته في القرآن والسنة، أحوال السلف الصالح في رمضان والعشر الأواخر، مختارات دار الكتب.. رحلة في عالم الأدب، حكاياتنا الشعبية، تراث حي الأميرة ذات الهمة، للصائم فرحتان"، وذلك بمشاركة مجموعة من أئمة وواعظات وزارة الأوقاف، إلى جانب تنظيم عدد من الأمسيات الشعرية، وتنظيم عدد من الندوات والأمسيات الشعرية في مقر المركز الدولي للكتاب في منطقة وسط البلد.

• الفنون التشكيلية

نظم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عددًا من الفعاليات بالمتاحف والمواقع التابعة له، تضمنت ورشة "عمل مجسمات فوانيس رمضان" بمتحف محمد ناجي، وبمناسبة الاحتفاء بعيد الأم أقيمت ندوة بعنوان "الأم المصرية الجندي المجهول في المجتمع" بمتحف المنصورة القومي، كما أقيمت ورشة فنية لعمل كروت وتصميمات مبتكرة بهذه المناسبة، بمتحف زكريا الخناني، وأُقيم العديد من الأمسيات الثقافية واليالي الرمضانية، منها: "الاحتفاء بذكرى العاشر من رمضان" بمركز رامتان الثقافي، وكذلك المشاركة في برنامج فعاليات "ليالي رمضان" بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، وهيئة قصور الثقافة في الفترة من الإثنين 8 - 19 رمضان.

وضمن برنامج فعاليات القطاع أقيمت عدة فعاليات في مختلف مجالات الحرف التراثية كالورش الحية، والعروض التسويقية، وجولتان لمبادرة "أنت مش لوحدك"، وجولتان لمشروع "بستان الإبداع".

ونظم القطاع عددًا من معارف الفنون التشكيلية للموهوبين والمبدعين الشباب، في مركز رامتان الثقافي، ودار ابن لقمان بالمنصورة، ومركز كرمة بن هانئ.

• قصور الثقافة

نظمت هيئة قصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، احتفالاتها الرمضانية في 4 مواقع رئيسة في القاهرة، هي "مسرح السامر بالعجوزة، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، قصر ثقافة روض الفرج، قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي"، وتضمنت الفعاليات عروضًا فنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية لفرق الهيئة، إضافة إلى ورش الفنون التشكيلية والتراثية، ومعارض الفنون التشكيلية، ومعارض الكتاب، إضافة إلى تنظيم احتفالات "ليالي رمضان" في المحافظات على مستوى الجمهورية، كما نظمت الهيئة ضمن برنامجها الرمضاني مبادرة "إنت الحياة" بقرى "حياة كريمة" في 11 محافظة، هي "القليوبية، الإسماعيلية، الجيزة، الفيوم، القاهرة، الغربية، دمياط، السويس، بني سويف، المنيا، الشرقية، واختتمت فعاليات قصور الثقافة بحفل ليلة القدر، بمسرح السامر بالعجوزة، ضمن برنامج "ليالي رمضان الثقافية والفنية".

• صندوق التنمية الثقافية

شهدت فعاليات الليالي الرمضانية الفنية والثقافية التي نظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش حضورًا جماهيريًا كبيرًا خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك.

قدم مركز إبداع قبة الغوري حفلا الفني لفرقة "المولوية المصرية" بقيادة الفنان عامر التوني، كما قدم مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا أمسية رمضانية من أمسيات "أرواح في المدينة" التي أعدها وقدمها الكاتب الصحفي محمود التميمي بعنوان "تاريخ الغناء للسماء في القاهرة".

وشهد قصر الأمير طاز افتتاح معرض "مشاهد من الحضارة الإسلامية - مآذن وقباب" بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

واستضاف مركز إبداع بيت السحيمي - بشارع المعز – ضمن لياليه الرمضانية عروض لفرقة النيل للآلات الشعبية، كما قدم بيت الغناء العربي حفلا لكورال السلام التابع للمركز القومي لثقافة الطفل، واختتم بيت العود العربي حفلاته يسهرة لأستاذ بيت العود الفنان مايكل أنسي.

ونظم بيت المعمار المصري أمسية من سلسلة صالون العمارة والسينما "سينما درب اللبانة" بمقر البيت بمنزل علي لبيب، بينما تفاعل مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ضمن سلسلة لقاءات الليالي الرمضانية الإبداعية بأمسية بعنوان "تجليات رمضانية في الأدب والفن".

ونظم بيت العينى احتفاليته "رمضانيات العينى" وشملت العزف والغناء والكورال وعرض الأراجوز وفقرات التنورة.