

قالت الفنانة سمية الخشاب، إن شخصية «غالية» التي تقدمها بمسلسل بـ«100 راجل» خلال موسم رمضان 2024، وضعت عليها عبئًا نفسيًا هائلًا.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «حفلة توزيع جوائز»، المذاع عبر أثير إذاعة «نجوم أف إم»، مساء الأحد: «العبء النفسي اللي اتحط عليا كبير أوي، والمؤلف محمود حمدان كاتب سيناريو مزود فيه جرعة النكد والحزن والقهر والظلم والمشاكل والمطبات بشكل غير طبيعي».

وأشارت إلى أن المخرج إبرام نشأت، ترجم تلك المشاعر بصورة حقيقية جدًا، معقبة: «كنا بنصور في مقابر ومشرحة ونيابة وسجن حقيقي، كل حاجة كانت حقيقية أوي، وده خلاني أعيش الحكاية أوي وبصدق جدا».

ولفتت إلى أن تقمصها للشخصية جعلها تبكي طوال الوقت، مؤكدة حرصها على تقمص «غالية» حتى يصدقها المشاهد ويصل إليه إحساسها.

وأعربت عن سعادتها برد فعل الجمهور عن العمل، مضيفة: «لأول مرة متشتمش على السوشيال ميديا، كمية الإجماع على إيجابية الدور وإن المسلسل حلو، حسيت إنها مكافأة من الجمهور وإن ربنا مضيعش تعبي على الأرض».

وأكملت: «حب الناس وحب الجمهور جايزة كبيرة أوي، إنهم يطبطبوا عليا ويقول لي إني تعبت وعاملة حاجة حلوة أوي دي ردود فعل تسعدني».

مسلسل «بـ100 راجل»، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت، وبطولة الفنانين: سمية الخشاب، وصلاح عبدالله، وسماء إبراهيم، ومحمود عبدالمغني، ومحمد القس، وهالة فاخر، وغيرهم.