رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في غزة مستمرة وإننا بعيدون عن وقفها

قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي مساء الأحد، إن الحرب في غزة مستمرة وإننا بعيدون عن وقفها.

رئيس الأركان متحدثاً عن قضية المختطفين، إن إعادة المختطفين تمثل هدفاً عاجلاً وهاماً. ونعمل على إعادة جميع المختطفين في أسرع ما يمكن. وسيعلم جيش الدفاع الإسرائيلي كيفية التعامل مع ثمن ولو كان يصعب تحمّله، كما أنه سيعرف كيفية استئناف القتال بقوة.

وقال "نشهد حربًا متعددة الساحات. ولا داعي للقلق، لكن لا داعي للتهاون أيضًا. علينا أن نكون واعين تجاه الوضع، وجاهزين دائمًا. قوات جيش الدفاع جاهزة وتعمل في كل الساحات - سواء جنوبًا أو شمالاً أو في الضفة أو في ساحات أبعد".

وقال" الجيش قادر على التعامل مع إيران أيضًا - هجوميًا ودفاعيًا. لقد حضّرنا أنفسنا لذلك حيث نملك منظومات دفاعية جيدة، والقدرة على التصرف بقوة في مواجهة إيران في أماكن قريبة وبعيدة. نعمل بتعاون مع الولايات المتحدة وغيرها من الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة."

وتابع: منذ نشوب الحرب، إيران تسعى للتملص من المشاركة المباشرة فيها، لكننا على دراية باستخدامها وتوجيهها وتمويلها ونقلها للمعرفة إلى جميع أتباعها في المنطقة - بدءًا بحزب الله ومرورًا بالضفة ثم انتهاءً باليمن. إيران لا تهدد إسرائيل فحسب، بل الدول الغربية والعربية بأسرها إذ تشكل إيران مشكلة عالمية وكانت وما زالت أكبر مشكلة على الإطلاق."

وقال "الحرب في غزة مستمرة، في حين لا يزال مسئولو حماس يختبئون. نحن سنصل إليهم عاجلاً أو آجلاً. نحن نمضي قدمًا وسنستمر في قتل المزيد من المخربين وتدمير المزيد من البنى التحتية الإرهابية. لن نبقي ألوية حمساوية قائمة - في أي جزء من القطاع. لدينا خطط وسنتصرف بمجرد اتخاذنا للقرار". حسب قوله.

وتابع: "تواصل العمل في شتى الطرق. سنواصل الجهود الاستخبارية والعملياتية لإعادة المختطفين جميعهم في أسرع وقت ممكن. "