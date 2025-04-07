أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطابق موقفي القاهرة وباريس بشأن الوضع في غزة.

وقال عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الاثنين: «في خريف عام 2023، بعد هجوم حماس على إسرائيل، تحدثنا ومصر بصوت واحد.. نحن لا نوفر أي جهد».

وأضاف: «ندين استئناف الضربات الإسرائيلية على غزة وندعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن والعودة الفورية إلى وقف إطلاق النار».

وأشار إلى أن بلاده تدعم بقوة خطة إعادة إعمار غزة وهدف إقامة حكم فلسطيني بقيادة السلطة الفلسطينية، مع استبعاد حركة حماس.

وتابع: «يتحقق السلام عن طريق السياسة. وسيكون مؤتمر الدولتين أمرًا أساسيًا. لقد حان وقت البناء».

في خريف عام 2023، بعد هجوم حماس على إسرائيل، تحدثنا ومصر بصوت واحد.



نحن لا نوفر أي جهد.



ندين استئناف الضربات الإسرائيلية على غزة وندعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن والعودة الفورية إلى وقف إطلاق النار.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 7, 2025

وعقد قادة مصر وفرنسا والأردن قمة ثلاثية في القاهرة اليوم الاثنين حول الوضع الخطير في غزة.

وقال بيان صادر عن القمة، إنه في سياق استئناف الضربات العسكرية الإسرائيلية على غزة، دعا القادة إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار، لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل.

ودعا القادة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في ١٩ يناير الذي نص على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان أمن الجميع. وأكدوا أن حماية المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية، وضمان إمكانية إيصال المساعدات بالكامل، التزامات يجب تنفيذها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وعبر القادة الثلاث عن قلقهم البالغ بشأن تردي الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ودعا القادة إلى وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتزيد التوترات. كما شددوا على ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس.

وأعرب القادة عن رفضهم لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وأية محاولة لضم الأراضي الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، دعا القادة إلى الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس، واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي في السابع من مارس، وناقشوا آليات التنفيذ الفاعل لها فيما يتعلق بالأمن والحوكمة.