الأمطار تعرقل جهود التعافي في ميانمار مع تجاوز حصيلة ضحايا الزلزال 3500 قتيل

أفادت إحصاءات أصدرتها الحكومة العسكرية في ميانمار، اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي ضرب ميانمار وبلغت قوة 7.7 درجة، قبل 10 أيام، إلى ما لا يقل عن 3514 شخصا، فيما لا يزال 210 آخرين في عداد المفقودين.

وتم الإبلاغ عن معظم الضحايا في مدينة ماندالاي ومحيطها، وهي ثاني أكبر مدينة في البلاد، حيث تم تأكيد أكثر من 2100 حالة وفاة.

وتعرضت جهود الإغاثة، لعرقلة شديدة بسبب الأمطار الغزيرة والرياح المستمرة، التي ألحقت أضرارا بالخيام والمرافق الطبية المؤقتة التي أقامتها فرق الإغاثة الدولية.

وفي العاصمة نايبيداو، أزال السكان، الأنقاض وجمع الأخشاب من منازلهم المتضررة تحت رذاذ الأمطار، بينما أزال جنود الحطام في بعض المعابد البوذية، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وقالت إدارة الإطفاء في ميانمار، اليوم الاثنين، إن فرق الإنقاذ انتشلت 10 جثث من تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في ميانمار، حسب وكالة (أ ب).

ونقلت وكالة (أ ب) عن الإدارة القول إن فرق الإنقاذ الدولية من سنغافورة وماليزيا والهند قد عادت إلى بلدانها بعد اعتبار مهامها في البحث عن ناجين مكتملة.

وشهد عدد فرق الإنقاذ العاملة في المناطق السكنية في نايبيداو انخفاضا مضطردا.