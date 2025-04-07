سلوت يحسم موقف أليسون من المشاركة أمام وست هام

حسم الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، موقف البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى الفريق، من المشاركة أمام وست هام يونايتد في الدوري.

ويستضيف ليفربول فريق وست هام يونايتد، يوم الأحد المقبل، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بعد الخسارة أمس الأحد أمام فولهام 3-2.

وقال آرني سلوت في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: «لم يجتز أليسون اختبار الارتجاج، يتبقى أسبوع واحد على المباراة المقبلة، وهذا يمنحنا بعض الوقت لتحديد موقفه».

وأضاف: «لكن كما تعلمون، نحن في ليفربول نتبع البروتوكول دائمًا في مثل هذه الحالات عند الإصابة بارتجاج في المخ، إذا لم تتوفر جميع الشروط، فلن يكون حارسًا للمرمى.. إنه يريد أن يعود، ولكن البروتوكول يمنع ذلك».

ويغيب أليسون عن ليفربول بسبب إصابته في الرأس خلال مباراة البرازيل وكولومبيا الشهر الماضي، خلال فترة التوقف الدولي.

ويتصدر ليفربول، رغم هزيمة الأمس، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني.