تراجع ثقة المستثمرين في منطقة اليورو إلى أقل مستوياتها منذ عام ونصف

تراجعت ثقة المستثمرين في منطقة اليورو، خلال الشهر الحالي، إلى أقل مستوياتها منذ نحو عام ونصف العام، مع تراجع المؤشر الفرعي للتوقعات إلى ثاني أدنى مستوى له على الإطلاق، وفقا لنتائج المسح الشهري لمعهد سينتيكس للأبحاث السلوكية الصادرة اليوم الاثنين.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال أبريل إلى سالب 19.5 نقطة وهو أقل مستوى له منذ أكتوبر 2023 مقابل سالب 2.9 نقطة خلال مارس، وهو ما تجاوز توقعات المحللين التي كانت سالب 8.9 نقطة.

وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر التوقعات الاقتصادية بمقدار 33.8 نقطة خلال أبريل، وهو أقل مستوى له منذ أكتوبر 2023.

وسجل المؤشر سالب 15.8 نقطة مقابل 18 نقطة خلال الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر الثقة في الموقف الراهن بنسبة بسيطة إلى سالب 23.3 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل سالب 21.8 نقطة في الشهر الماضي.

يذكر أن الآمال الاقتصادية ارتفعت خلال الشهر الماضي بشكل كبير عقب خطة الإنفاق العام والاقتراض الضخمة في ألمانيا ومنطقة اليورو.

وأشار مركز الأبحاث، إلى أن الاقتصاد الأوروبي على وشك الانطلاق من جديد بفضل استثمارات ضخمة ممولة بالقروض في مجالات الدفاع.

وفي ألمانيا، تراجعت الثقة الاقتصادية خلال أبريل إلى سالب 27.8 نقطة مقابل سالب 12.5 نقطة خلال مارس.

كما تراجع مؤشر التوقعات الاقتصادية بمقدار 36.3 نقطة إلى سالب 15.8 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 20.5 نقطة خلال الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الثقة في الموقف الراهن إلى سالب 39 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل سالب 40.5 نقطة خلال الشهر الماضي.