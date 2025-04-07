ملك بريطانيا يصل إلى روما في أول زيارة خارجية منذ دخوله المستشفى لفترة قصيرة

وصل ملك بريطانيا تشارلز الثالث والملكة كاميلا إلى العاصمة الإيطالية روما، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، وذلك في أول رحلة خارجية للملك منذ دخوله المستشفى لفترة قصيرة بسبب تعرضه لآثار جانبية من علاج مرض السرطان.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الملك تشارلز وزوجته سيزوران روما ومدينة رافينا، حيث سوف يستخدمان دبلوماسية " القوة الناعمة" الملكية لتعزيز العلاقة بين بريطانيا وحليفتها.

وقد تم إلغاء زيارة منفصلة إلى الكرسي البابوي، في ظل استمرار تعافي بابا الفاتيكان فرنسيس بعدما غادر المستشفى بعد تلقى العلاج لإصابته بالالتهاب الرئوي المزدوج، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ومن المقرر أن يصبح تشارلز أول ملك بريطاني يلقي كلمة أمام غرفتي البرلمان الإيطالي.

و سيلتقي الملك تشارلز بالرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني، كما سيحضر تشارلز وزوجته عشاء رسميا في قصر كويرينالي، يقيمه الرئيس الإيطالي بمناسبة الذكرى الـ20 لزواجه.

وفي رافينا، بالقرب من بولونيا، سيحتفل تشارلز وكاميلا بالذكرى السنوية الـ80 لتحرر المدينة من الاحتلال النازي على يد قوات التحالف في 10 أبريل 1945.