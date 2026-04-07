الهلال الأحمر القطري يعلن بدء تنفيذ مشروع الدعم الإنساني للعائلات النازحة جنوبي سوريا

أعلن الهلال الأحمر القطري، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الدعم الإنساني العاجل لصالح العائلات النازحة في جنوب سوريا، لافتا إلى البدء في عمليات توزيع وقود التدفئة على النازحين من محافظة السويداء إلى محافظات درعا وريف السويداء واللاذقية وطرطوس بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأوضح الهلال الأحمر القطري، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المشروع يهدف إلى تخفيف معاناة الأسر النازحة وتحسين أوضاعها المعيشية، من خلال توفير مساعدات غذائية وغير غذائية للفئات الأكثر ضعفاً، ويشمل ذلك توزيع آلاف السلال الغذائية على 40 ألف مستفيد موزعين على آلاف الأسر في درعا وريف السويداء واللاذقية وطرطوس.

وذكر أن المشروع يتضمن توزيع إجمالي مليون و288 ألف لتر من وقود التدفئة على الأسر المستفيدة، بهدف تأمين احتياجات التدفئة وغير ذلك من الاستخدامات المنزلية.

وأكد أن هذه الاستجابة تأتي ضمن جهوده المستمرة لدعم الشعب السوري، والتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية التي يمر بها، من خلال تنفيذ برامج إغاثية تستهدف الفئات الأكثر احتياجا وتعزز قدرتها على الصمود في مواجهة الظروف الصعبة، لافتا إلى تخطيطه لتوفير المزيد من المساعدات الغذائية وغير الغذائية للنازحين والفقراء في سوريا وتوزيعها على 82 ألفا و500 مستفيد لمدة 3 أشهر.