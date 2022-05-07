 النمسا تسجل 6001 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات - بوابة الشروق
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النمسا تسجل 6001 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

د ب أ
نشر في: السبت 7 مايو 2022 - 9:27 ص | آخر تحديث: السبت 7 مايو 2022 - 9:27 ص

سجلت النمسا 6001 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و172 ألفا و760 إصابة، والوفيات إلى 18 ألفا و228.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 18 مليونا و293 ألفا و658 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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