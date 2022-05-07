مظاهرة للمطالبة بسرعة تقنين القنب في برلين

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تظاهر مؤيدون لاستهلاك القنب في برلين اليوم السبت من أجل تقنين استخدامه على وجه السرعة.

وتحت شعار "كفى الانتظار: إنه عشب في الحديقة!" سار المتظاهرون الذين طالبوا الحكومة الاتحادية بسرعة تنفيذ التشريع المتفق عليه في اتفاقية تشكيل الائتلاف الحالي.

قدرت الشرطة عدد المشاركين بما يصل إلى 200 شخص كا قالت متحدثة باسمها.

ورفع المتظاهرون شعار "أعط القنب مجانا"، أو "القنب بدلا من البترول!"

وترغب الحكومة الألمانية المشكلة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في السماح ببيع القنب للبالغين بكميات معينة وفي متاجر خاصة.

وانتقد المشاركون فيما أطلق عليه "مسيرة الماريجوانا العالمية" عدم وجود جدول زمني ولا مشروع قانوني بهذا الشأن.

كما طالبوا بتقنين الزراعة الذاتية للقنب أيضا.

كان أكثر من ألف شخص تظاهروا قبل أسبوعين فقط ضد حظر استهلاك القنب وطالبوا بتحرير تداوله من القيود.

وكجزء من "مسيرة الماريجوانا العالمية" تم أيضا دعوة دعاة تقنين القنب للاحتجاج في مدن أخرى في ألمانيا، وسيكون هناك المزيد من الأحداث في الأسابيع المقبلة.