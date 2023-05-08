الأوقاف: افتتاح أول مركز لتلاوة القرآن الكريم الأربعاء المقبل بمسجد الحسين

أعلنت وزارة الأوقاف أنه سيتم افتتاح مركز الدكتور نعينع لتلاوة القرآن الكريم يوم الأربعاء المقبل بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الأحد- أنه يقوم على عقد حلقات تعليم التلاوة القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، مع منح من ينتظم في هذه الحلقات ستة أشهر أو يختم القرآن الكريم في الحلقة واجتيازه اختبار إتقان التلاوة -على يد الشيخ ولجنة الإجازة بديوان عام الوزارة- إجازة تلاوة معتمدة من الوزارة مذكور فيها اسم القارئ الذي تعلم على يديه وأهليته للحصول على الإجازة.