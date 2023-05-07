مراجعة الحالة الإنشائية لعقار الشرقية المنهار بعد إخلاء قاطنيه

أكدت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف مديرة الإدارة الهندسية بمحافظة الشرقية بمراجعة الحالة الإنشائية للعقار الذي تعرض سقف الطابق الثالث منه للانهيار في قرية المانسترلي التابعة لمركز ومدينة أبو كبير، وذلك بعد إخلاء قاطنيه حفاظًا على سلامتهم.

وقالت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، إنه بالفحص الأولي للحالة الإنشائية للعقار المنهار تبين عدم ظهور أي تصدعات أو شروخ خارجية تُعرض قاطنيه للخطر، مشيرةً إلى أن انهيار سقف الدور الثالث بالعقار قد أسفر عن وفاة كلا من: ف أ ص، طفل يبلغ من العمر 12 سنة، وم م م، عجوز يبلغ من العمر 85 سنة، وإصابة واحدة المدعو أ ص م، البالغ من العمر 43 سنة، باشتباه في وجود كسر في الفقرات، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أبو كبير المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأشارت الدكتور أسماء عبدالعظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، إلى أن محافظ الشرقية قد أعطى توجيهاته للدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بمتابعة الحالة الصحية للمصاب وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية له حتى تماثله للشفاء وعودته إلى منزله بسلام، وسرعة استخراج تصاريح الدفن للمتوفيين.

وأوضحت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انهيار سقف دور ثالث بالخشب والسدة لعقار مكون من ثلاثة طوابق بقرية المانسترلي بمركز أبو كبير، نتج عنه حالة إصابه واحدة وحالتي وفاة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.