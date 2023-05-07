رئيس مجموعة فاجنر: سنواصل القتال لصالح موسكو بعد الخروج من باخموت

قال يفجيني بريجوزين، رئيس مجموعة فاجنر للمرتزقة الروسية، إن قواته الخاصة ستواصل القتال بالنيابة عن موسكو حتى بعد انسحابها من مدينة باخموت المحاصرة شرقي أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام رسمية روسية عنه قوله اليوم الأحد "سيبقى مقاتلو فاجنر من أجل العمليات القادمة لصالح روسيا".

وفي انفصال كبير عن الكرملين، أعلن بريجوزين في مقطع فيديو غاضب يوم الجمعة أنه سيسحب مقاتليه من باخموت بسبب عدم وجود ذخيرة كافية من موسكو.

وغالبا ما توصف مجموعة فاجنر بأنها الجيش الخاص بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد استخدمت في العمليات العسكرية الروسية في العديد من الدول.

وأفادت الأنباء بأن مقاتلي الرجل الشيشاني القوي رمضان قديروف سيتسلمون مواقع فاجنر في باخموت اعتبارا من الأربعاء المقبل.

وتتعرض باخموت لهجوم مشترك من قبل الجيش الروسي وقوات فاجنر منذ شهور. وكان عدد سكان المدينة قبل الحرب 70 ألف نسمة وهي الآن أرض قاحلة مدمرة في الغالب بعد شهور من القتال المضني.

وتعتبر المعركة من أجل الاستيلاء على المدينة من أكثر المعارك دموية في الحرب التي بدأت مع الغزو الروسي الشامل منذ أكثر من عام.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المكتب الصحفي لبريجوزين، إن القوات الروسية سيطرت على حوالي 95% من باخموت.