بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالإسماعيلية

بدأت المراكز التكنولوجية بالإسماعيلية تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء واستقبال المواطنين الراغبين في تقديم الطلبات وفقا للقانون 187 لسنة 2023 والذي بدأ تطبيقه اليوم الثلاثاء.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية عن الإجراءات الخاصة بالتنفيذ، بالتوجه إلى المركز التكنولوجي التابع له المواطن وتقديم طلب خاص لتحديد جهة الولاية التابع لها، والتقدم بطلب التصالح وتقديم جميع المستندات المطلوبة، ومنح مدة 60 يوما لاستيفاء تلك المستندات، يعقبها قبول الطلب أو رفضه بعد مخاطبة الجهات الخارجية "الطيران المدني، الزراعة، الحماية المدنية، التنسيق الحضاري"، وتبدأ إجراءات التنفيذ للطلبات المقبولة فيما يحق لذوي الطلبات المرفوضة التوجه إلى لجنة التظلمات لإعادة النظر فى الطلب.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بتجهيز المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة والبالغ عددها 9 مراكز، وتوجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتسهيل الإجراءات على المواطنين والإسراع في الأداء ووضع لوحات إرشادية فى أماكن واضحة بالمراكز التكنولوجية، تتضمن كيفية التقديم والإجراءات اللازمة، والمستندات المطلوبة، وأسعار التصالح، وتخصيص نوافذ محددة لتلقي طلبات التصالح، بجانب متابعة سير العمل ونسبة الإنجاز على مستوى المحافظة باستمرار.