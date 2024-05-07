زيلينسكي يدعو إلى تسريع وتيرة تسليم أسلحة وعد بها الغرب

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تسريع وتيرة تسليم الأسلحة التي وعد بها الغرب.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي عبر الفيديو مساء الاثنين: "يجب أن تتبع القرارات السياسية لوجستيات حقيقية، وأن يستلم جنودنا بالفعل الأسلحة".

وأوضح أنه من أجل ذلك، يجب تنسيق التعاون مع الشركاء، خاصة الولايات المتحدة، بشكل أفضل. ويجب القيام بعمل مستمر على مدار الساعة لتسريع الأمور.

وأصدرت الولايات المتحدة حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة تقدر بنحو 61 مليار دولار قبل نحو أسبوعين، بعد أشهر من الجمود في مجلس النواب الأمريكي. ووفقا لمعلومات من البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية، يجب أن تبدأ عمليات تسليم الأسلحة خلال بضعة أيام.

ومع ذلك، لا تزال أوكرانيا في وضع دفاعي. وكتب قائد القوات المسلحة الأوكرانية أوليكساندر سيرسكي، الذي تلقى منه زيلينسكي تقريرا عن الوضع، عن وضع صعب على الجبهة.

وأوضح أن "العدو" لا يزال يمتلك المزيد من القوات البشرية والأسلحة والمعدات التقنية وبالتالي يهاجم مواقع الجيش الأوكراني يوميا.

ووفقا للتقرير، تستهدف القوات الرئيسية للجيش الروسي بلدتي كوراخوف وبوكروفسك في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.