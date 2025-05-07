إصابة شخص إثر استهداف مسيرة إسرائيلية لمنزل مدمر في بلدة مجدل زون بجنوب لبنان

استهدفت طائرة مُسيّرة إسرائيلية، عصر اليوم الأربعاء، منزلاً مُدمّراً في بلدة مجدل زون في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط جريح.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن "طائرة مُسيّرة إسرائيلية استهدفت منزلاً مُدمّراً في بلدة مجدل زون - قضاء صور، أدّت إلى وقوع إصابة".

وألقت طائرة مُسيّرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين ظهر اليوم على سيارة أحد المواطنين في بلدة كفركلا في جنوب لبنان دون وقوع إصابات، بحسب الوكالة.

وكانت طائرة مُسيّرة إسرائيلية قد استهدفت فجر اليوم سيارة "رابيد" في منطقة الفيلات بالقرب من جامع الإمام علي في مدينة صيدا في جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد القائد في حركة حماس خالد أحمد الأحمد، الذي نَعَته الحركة.