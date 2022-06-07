جونسون: حان الوقت للمضي قدما بعد التصويت على الثقة

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الحكومة يمكنها الآن "المضي قدما" بعد نتيجة "مقنعة" و "حاسمة" في تصويت نواب حزب المحافظين اليوم الاثنين على الثقة، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا.

وقال جونسون إنه "بالتأكيد غير مهتم بإجراء انتخابات مبكرة" بعد فوزه بتصويت بالثقة في قيادته بأغلبية 211 صوتا مقابل 148 صوتا.

وكان جونسون قد فاز مساء اليوم الاثنين، بتصويت على الثقة وأصبح بإمكانه البقاء في منصبه، بفضل دعم 211 نائبا من حزبه المحافظين، مقابل 148 صوتوا ضده.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" عن جراهام برادي عضو البرلمان قوله لدى إعلان النتيجة "ولهذا، يمكنني أن أعلن أن الحزب البرلماني لديه الثقة في بوريس جونسون".

وجاء التصويت على الثقة بدرجة كبيرة بسبب الاستياء الشعبي المتزايد إزاء جونسون بسبب تسريبات بشأن حفلات في مقر الحكومة في داوننج ستريت وسط تفشي جائحة كورونا ،وفي وقت كانت تشهد فيه البلاد قواعد إغلاق صارمة لاحتواء تفشي كورونا.

وبعد النجاح في التصويت على الثقة، لن يواجه جونسون مثل هذا التحدى لعام آخر على الأقل،غير أن العديد من المعلقين السياسيين يقولون إن خسارة جونسون لدعم 148 نائبا من حزبه يمكن أن يضعفه.