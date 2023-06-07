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أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة شغل وظيفة 1000 إمام يوم الأحد المقبل.

وأضافت الوزارة، أنه تُجرى الاختبارات التحريرية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم والامتحان الشفوي في الأسبوع الأخير من نفس الشهر.

ونوهت بأنه عقب انتهاء امتحانات الأئمة سنعلن فورًا عن موعد امتحانات العمال بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

يأتي ذلك فيما يخص مسابقتى العام الحالى للأئمة والعمال التى قام الجهاز المركز للتنظيم والإدارة بالإعلان عن حاجة وزارة الأوقاف إلى 1000 إمام وخطيب مسجد و1000 عامل فى يناير ٢٠٢٣.