سفارة الصين بالقاهرة: تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين

ذكرت سفارة الصين بالقاهرة، أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، لم تكن تايوان دولة، لا في الماضي ولا في الحاضر، ولن تكون في المستقبل، مؤكدة أن حل قضية تايوان شأن يخص الشعب الصيني، ولا يحق لأي دولة أجنبية التدخل فيه.

وأوضحت السفارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن مبدأ الصين الواحدة يعد جزءا من النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبح القاعدة الأساسية المعترف بها عالميا للعلاقات الدولية والدعامة الأساسية للحفاظ على السلام والاستقرار على جانبي مضيق تايوان.

وأشار إلى أن الصين تمتلك سيادة لا جدال فيها على منطقة تايوان، ولم ولن يُسمح بالمساس بسيادة الصين ووحدة أراضيها، وتعد قضية تايوان شأنا داخليا بحتا للصين.

وأضاف البيان، أن مضيق تايوان انزلق إلى حالة العداء الطويلة الأمد بسبب المشاكل التي خلفتها الحرب الأهلية، ولم تكن سلطات تايوان سوى حكومة محلية غير شرعية مناهضة للحكومة المركزية وأن جانبي مضيق تايوان لم يحققا بعد التوحيد الكامل، إلا أنهما ينتميان إلى صين واحدة.

وأفاد بأن حكومة جمهورية الصين الشعبية تعد الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها، بما فيه تايوان، ولا تمتلك سلطات تايوان حق التمثيل، مشددا على أهمية الحفاظ على السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الصينية.