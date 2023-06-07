الرعاية الصحية: تقنية الهولوجرام والطبيب الافتراضي أبرز الخدمات المقدمة بالمؤتمر الإفريقي

أشاد الدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي للهيئة العامة للرعاية الصحية، بدور القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المجال الصحي خلال السنوات الأخيرة، مضيفًا أنه قائد الإصلاح الصحي التاريخي في مصر-بحسب وصفه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «90 دقيقة»، تقديم الإعلامي حسام الدين حسين، والمذاع على قناة «المحور»، مساء الثلاثاء، أن الرئيس السيسي قدم مباردات رئاسية متميزة، من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يحقق التغطية الصحية الكاملة لكل المصريين في السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، تشارك بشكل متميز في مؤتمر الصحة الإفريقي، ترسخ للمشاركة التكنولوجية، موضحًا أن مصر لديها العديد من الخدمات والمميزات في هذا المجال.

وأشار إلى أن أبرز المميزات التكنولوجية تقديم جولة افتراضية للوفود الأجنبية والإفريقية المشاركة في المؤتمر، عن مشروع التأمين الصحي الشامل وبمشروع السياحة العلاجية الذي تتبناه هيئة الرعاية بمحافظة جنوب سيناء ومحافظة الأقصر.

وكذلك التعريف بالخدمات الموجودة ومستوى الأجنحة الفندقية والمتميزة، مشيرًا إلى أنه سيتم إتاحة خدمة الجولة الافتراضية على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، للتعرف على المنشآت الطبية والخدمات التكنولوجية والإمكانيات اللوجيستية الخاصة، بمشروع السياحة العلاجية الموجودة بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

ونوه بأن هناك خدمة تقدم للهيئة تحمل اسم الطبيب الافتراضي يستطيع تقييم الحالة الصحية للمريض، ويتم عمل إسكان لدرجة الحرارة والمؤشرات الطبية للمريض، من خلال الروبوت ومن ثم يتم تقيم الحالة الصحية، مؤكدًا أنه يتم استخدام تقنية الهولوجرام لإتاحة بعض المعلومات الخاصة بمشروع التأمين والمنشآت الطبية للهيئة.