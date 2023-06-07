عاصي الحلاني يحتفل بزفاف ابنته ماريتا

احتفل الفنان اللبناني عاصي الحلاني، بعقد قران ابنته الفنانة ماريتا، على كميل أبى خليل، المنتج الفني بإحدى المنصات الغنائية، أمس، في أبو ظبي بدولة الإمارات.

ونشرت ماريتا عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»، صورا وفيديو من عقد القران، الذي تم في أجواء بسيطة بحضور العائلة والأصدقاء.

وظهر الثنائي خلال الفيديو وهما يتبادلان عهود الزواج، وأطلت ماريتا الحلاني بفستان بسيط مع قبعة من الشيفون.

يشار إلى أن ماريتا الحلاني شاركت في الموسم الرمضاني 2023، ضمن أبطال مسلسل «عشرة عمر»، إلى جانب كلا من نيكول طعمة، وجان قسيس، وجوزف حويك، وخلود صوان، ولمى لاوند، ونور غندور، وبولين حداد، وهيثم المصري، وحسن حمدان، وزياد صابر، وروزي الخولي.

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