الحوثيون: 5 غارات أمريكية بريطانية على الحديدة غرب اليمن

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 5 غارات على محافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين عبر موقعها إن "العدوان الأمريكي البريطاني شن 4 غارات على مطار الحديدة".

ويقع مطار الحديدة جنوب المحافظة المطلة على الساحل الغربي لليمن، ويضم مدرجا طوله 3 كيلومترات، وقبل الحرب (بين الحكومة والحوثيين قبل 9 سنوات) كان المطار يقدم خدمات للرحلات الداخلية والدولية، لكنه متوقف حاليًا بسبب تداعيات الصراع، وفقا لوكالة الأناضول.

كما استهدف "العدوان الأمريكي البريطاني بغارة خامسة زوارق صيادين في مرسى الجاد بميناء الصليف في المحافظة ذاتها"، وفق المصدر.

ولم تذكر القناة تفاصيلا بشأن نتائج هذه الغارات، فيما لم يصدر على الفور تعقيب من الجانب الأمريكي أو البريطاني حتى الساعة.

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.