ضبط 1010 طربة حشيش و35 كيلو هروين بالبحيرة

تمكنت ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد السكران من ضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجل خطر وزوجته ونجله، متخصص في تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها، وذلك في دائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطاراً من اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بقيام "أحمد ص ع ع" مقيم بقرية معنيا التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، بتكوين تشكيل عصابي مكون من زوجته ونجله وآخرين لتصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها، متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعلى الفور، أمر اللواء أحمد السكران بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي مكون من المقدم عبدة خطاب، والمقدم محمود هندى، والرائد أحمد حمدى، للمساهمة في سرعة ضبط المتهمين.

وعقب استئذان النيابة العامة بمركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة برئاسة المستشار محمد شتا، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهم وزوجته ونجله وخمسة أشخاص آخرين. وعقب ضبطهم، تم تفتيش مسكنهم بقرية معنيا، التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، حيث تم ضبط الآتي: "1010 طرب حشيش جاهزة للبيع، تزن حوالي 110 كيلو جرام، بالإضافة إلى 25 كيلو جرام من مخدر الحشيش خام معدة للتصنيع، وعدد 4 ماكينات لتصنيع مخدر الحشيش، وعدد 133 أسطوانة لمخدر الهروين، يقدر وزنها 35 كيلو جرام، بالإضافة إلى كمية كبيرة من مخدر الآيسو، وعدد 80 تليفوناً، ومبلغ مالي".

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.