كوسوفو تنظم ثالث انتخابات خلال 16 شهرا وسط مأزق برلماني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يتوجه الناخبون في كوسوفو، إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد؛ لإجراء ثالث انتخابات عامة للبلاد خلال 16 شهرا.

ولا يزال الحزب اليساري "فيتيفيندوسجي" (حركة تقرير المصير)، الذي يتزعمه رئيس الوزراء ألبين كورتي، هو المرشح الأوفر حظا بوضوح.

وأصبحت هذه الانتخابات المبكرة ضرورية بسبب عدم قدرة البرلمان السابق على انتخاب رئيس جديد للدولة ضمن الإطار الزمني المطلوب، ويرجع ذلك إلى الفشل في تحقيق النصاب القانوني الذي يشترطه الدستور.

وانتهت فترة ولاية الرئيسة السابقة، فيوسا عثماني، في 4 أبريل الماضي.

وأجري التصويت الأخير في نهاية ديسمبر، عندما لم يتمكن كورتي من تشكيل حكومة بسبب ميزان القوى في البرلمان الذي انتخب في فبراير 2025.

ولا يزال انتخاب خلف لعثماني من مهام البرلمان المقبل، وهو ما يتطلب حضور 80 نائبا من أصل 120 نائبا أثناء عملية التصويت.

وفي عمليات التصويت الأخيرة، لم يكن هناك عدد كافٍ من النواب في القاعة، ولهذا السبب لم يكن بالإمكان إجراء انتخابات صحيحة.

ونظرا لأن هذا النصاب القانوني بعيد عن متناول حزب "تقرير المصير" وشركائه بمفردهم، فإن الأمر يتطلب إجماع قوة معارضة رئيسية واحدة على الأقل.

وبناء على ذلك، يواجه هذا البلد الصغير في منطقة البلقان خطر الوقوع في دوامة من الانتخابات البرلمانية.