وزير: باكستان توقع مذكرة تفاهم مع السعودية وشركاء محليين لتطوير واجهة بحرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت باكستان مذكرة تفاهم مع السعودية وشركاء محليين لاستكشاف تطوير حي الأعمال البحري التابع لصندوق ميناء كراتشي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "اسوشيتد برس أوف باكستان".

وقال وزير الشؤون البحرية الفيدرالي محمد جنيد أنور تشودري في بيان صحفي اليوم السبت إنه تم توقيع مذكرة التفاهم بين صندوق ميناء كراتشي، ومجلس الأعمال السعودي–شركة نجد جيتواي القابضة، وشركة عارف حبيب دولمن لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، واتحاد الشركات الباكستانية.

ومن المقرر أن يتم بناء المشروع المقترح على مساحة 140 فدانا في موقع صندوق ميناء كراتشي ويهدف إلى تحويل المنطقة إلى مركز تجاري وبحري رئيسي.

وتم وضع تصور للتطوير ليشمل بنية تحتية تجارية حديثة تهدف إلى جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل ودعم التطوير الحضري.

وقال جنيد تشودري في بيان: "يمثل هذا التعاون الاستراتيجي فرصة تحول لإطلاق الإمكانات الكاملة للأصول العقارية المطلة على الواجهة البحرية التابعة لصندوق ميناء كراتشي، وتعزيز مكانة باكستان كمركز إقليمي للتجارة البحرية والاستثمار".