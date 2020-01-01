المحامية نهاد أبو القمصان: غير مسموح بالإفصاح عن عدد المتقدمات ببلاغات ضد «الشاب المتهم بالتحرش»

قالت المحامية نهاد أبو القمصان، إن كثيرات من الفتيات بدأن التحرك تجاه تحرير قضايا ضد الشاب المتهم بالتحرش، والذي فُجِرّت قضيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رافضة الإفصاح عن عدد المتقدمات ببلاغات.

وأضافت خلال اتصال هاتفي بالإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «القاهرة الآن» المذاع عبر شاشة «العربية الحدث»، الإثنين، أن الوقائع التي تنظرها النيابة، قد تمثل نقطة تحول في مكافحة جرائم التحرش وهتك العرض، لافتة إلى أن قصص الفتيات مؤلمة، وتعرضن للشروع في الاغتصاب وهتك العرض، وفقًا لقولها.

وتابعت: «المتهم لديه إحساس بالسطو والسلطة، ويمارس جرائمه بشكل ممنهج»، مشيرة إلى احتمالية تعرض المتهم لأي حوادث في الصغر؛ نمّت لديه إحساس بالانتقام من الآخرين.

وأوضحت أن الشاب المتهم بالتحرش يواجه العديد من التهم، مثل هتك العرض والشروع في الاغتصاب والتحرش والابتزاز فضلا عن الجرائم الإلكترونية والتهديد، قائلة: «عقوبة هذه الجرائم إن ثبتت ستكون مرتفعة؛ هتك العرض قد تصل إلى 15 سنة سجن».

وأكدت أن هتك العرض والاغتصاب والشروع في الاغتصاب، تصنف جنايات غير قابلة للتقادم إلا بعد مرور 10 سنوات، بينما التحرش والجرائم الإلكترونية تصل إلى سنة واحدة.

أمر النائب العام بحبس المتهم أحمد بسام زكي أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ 18 سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم.



وأمرت المحكمة بمد حبسه احتياطيًّا 15 يوماً.