كانت زوجة رئيس وزراء بريطانيا كاري هي الشخصية الرئيسية التي وقفت على الهامش عندما كان زوجها بوريس جونسون يلقي خطاب استقالته.



كاري، مع طفلتها رومي، التي حملتها بين ذراعيها، وقفت إلى جانب وزيرة الثقافة الموالية لرئيس الوزراء نادين دوريس خارج مقر الحكومة البريطانية "داونينج ستريت" لمتابعة الخطاب.



وأشاد جونسون بزوجته قائلاً: "أريد أن أشكر كاري وأطفالنا وجميع أفراد عائلتنا الذين اضطروا إلى تحمل الكثير لفترة طويلة.



وكان رئيس الوزراء البريطاني أعلن، اليوم الخميس، تخليه عن زعامة حزب المحافظين، وبقاءه في منصبه إلى حين اختيار قيادة جديدة.



وقال جونسون، للصحفيين: "حزب المحافظين يرى ضرورة اختيار زعيم جديد ورئيس للحكومة.. وسأبقى في منصبي حتى اختيار زعيم جديد".



وأضاف: "حاربت كثيرا لبقائي في منصبي، ليس لأنني أردت فعل ذلك لكن لأنني شعرت أنه واجبي وعملي".