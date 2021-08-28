علق الإعلامي عمرو أديب، على حكم البراءة الذي حصل عليه يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد الجمارك».

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «الراجل ده أنا شاهدته في لندن الراجل كان عايش عيشة مش لطيفة.. مش زي الناس اللي طلعوا بقرشين.. حياته كانت صعبة واضطر يعمل في وظائف كتير علشان يقدر يعيش».

وأضاف: «يوسف بطرس غالي معندوش حاجة .. وجه عليه وقت السفارة رفضت تجدد له جواز السفر .. الراجل كان عايش عيشة ضنك».

وأشار إلى أن غالي سيعود لمصر قريبا بعدما قضى 13 سنة في الخارج، مؤكدا أنه أبلغه بأنه يشعر بسعادة غامرة وأنه هو مواطن عادي ولا يشغل أي منصب.

وتحدث أديب، عن حصول رموز إدارة الرئيس الأسبق حسني مبارك على أحكام بالبراءة قائلا: «90% من الناس اللي اتحاكموا بعد 2011 أخدوا براءة.. لو عاوزين البلد دي تتصلح يا ريت حد يكون عنده جرأة ويدور على الإدانة.. لكن دلوقتي اللي عنده فلوس رجعلته.. واللي اتقال إنه كان مسئول عن حاجة معينة أخد براءة.. إيه بقى اللي كنا عايشين فيه».

وتابع أديب: «مكنش فيه بيني وبين إدارة (مبارك) أي عَمَار.. لكن يوسف بطرس غالي شخص محترم وعقلية بتفهم».

وأمس الخيمس، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، ببراءة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق لاتهامه بالإضرار العمدي بالمال العام في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد الجمارك».