حبس محام ترافع أمام الدائرة 34 بمحكمة جنايات الإسكندرية مخمورا

قررت نيابة المنشية في الإسكندرية، حبس المحامي "ع.ال.ع"، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالترافع أمام هيئة الدائرة القضائية رقم 34 بمحكمة جنايات الإسكندرية، وهو غير مدرك لما يقول كونه في حالة سُكر ومتعاطٍ للمواد الكحولية، ولعدم احترامه قانون المرافعات.

كما قررت النيابة العامة تحرير فيش وتشبيه للمتهم، واستعجال ورود الاستعلام عن تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة داخل القاعة رقم 25 محل الواقعة، مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني.

وتعود وقائع القضية إلى حضور المتهم للترافع أمام المستشار محمود عيسى سراج الدين، في قضية مخدرات عن شخص يدعى "س.س.ص"، في قضية إتجار بالمواد المخدرة والمقيدة برقم 143 لسنة 2023 جنايات ثانٍ العامرية.

وجاء بالتحقيقات أن المحامي المتهم تلعثم بكلمات غير مفهومة أمام هيئة المحكمة، وتحدث بطريقة غير لائقة، متأثرًا بتعاطيه المواد الكحولية، وفي حالة سُكر، فأمر رئيس هيئة المحكمة بالتحفظ عليه بواسطة حرس المحكمة، وتحرير مذكرة بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى مركز السموم لإجراء تحليل مخدرات له، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 10963 لسنة 2023 جنح المنشية، وتباشر النيابة العامة التحقيق.