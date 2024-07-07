مقتل 14 شخصا وفقدان 9 جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات في نيبال

قال مسؤولون إن استمرار هطول الأمطار الموسمية في جميع أنحاء نيبال أسفر عن وقوع فيضانات وانهيارات أرضية، مما أدى إلى مقتل 14 شخصا على الأقل منذ أمس السبت.

وقال المتحدث باسم الشرطة النيبالية، دان بهادور كاركي، إن تسعة أشخاص على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في أجزاء مختلفة من البلاد.

وقال كاركي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الأحد، إن "فريقنا يعمل في المناطق المتضررة، في محاولة للعثور على المفقودين ونقل المتضررين إلى بر الأمان".

ولم يقيم المسؤولون حجم الأضرار بعد، رغم أن وسائل الإعلام المحلية تحدثت عن وقوع دمار واسع امتد من السهول الجنوبية للبلاد قرب الهند إلى المناطق الجبلية المتاخمة للتبت.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في نيبال، أنه من المتوقع أن تشهد أجزاء من البلاد هطول المزيد من الأمطار الغزيرة وهبوب عواصف رعدية حتى يوم غد الاثنين.

ومنذ أوائل يونيو الماضي، أسفرت الكوارث الناجمة عن الرياح الموسمية، بما في ذلك الانهيارات الأرضية والفيضانات والبرق، عن مقتل 50 شخصا على الأقل، بحسب الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها.