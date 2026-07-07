رودري يتوج بجائزة رجل مباراة إسبانيا والبرتغال في كأس العالم

حصد نجم وسط منتخب إسبانيا رودري جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام البرتغال، بعدما قاد “لا روخا” لتحقيق فوز ثمين والتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

وحقق المنتخب الإسباني انتصارًا صعبًا على البرتغال بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب دالاس ضمن منافسات دور الـ16، وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق ميكيل ميرينو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع (90+1).

وقدم رودري أداءً مميزًا في وسط الملعب، حيث فرض سيطرته على مجريات اللعب، وأسهم في الحفاظ على توازن المنتخب الإسباني دفاعيًا وهجوميًا، لينال جائزة رجل المباراة عن جدارة.

وبهذا الفوز، حجز منتخب إسبانيا مقعده في الدور ربع النهائي، حيث ينتظر الفائز من مواجهة الولايات المتحدة وبلجيكا لمواصلة مشواره نحو اللقب العالمي.