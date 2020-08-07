سترلينج يصل للهدف 100 مع مانشستر سيتي

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استطاع الجناح الإنجليزي، رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي، أن يصل للهدف رقم 100 في مختلف المسابقات مع الفريق السماوي.

وسجل سترلينج هدف مانسشتر سيتي في مرمى ريال مدريد في المباراة المقامة على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهى شوطها الأول بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وجاء هدف سترلينج الـ100 في الدقيقة التاسعة من عمر المواجهة، وذلك بعدما ترجم تمريرة البرازيلي جابريال خيسوس، بنجاح في مرمى البلجيكي تيبوا كوروتوا.

كما أصبح رحيم سترلينج سادس لاعب إنجليزي يسجل 20 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، وبات ثاني أصغر لاعب يصل لهذا الرقم بعد واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق.