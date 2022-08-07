استمرار تسجيل إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عَالَمِيًّا، اليوم الأحد، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة

ففي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 آلاف و621 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و18 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و803 آلاف و 955 الإصابات والوفيات إلى 60 ألفا و 807 حالات.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1381 إصابة جديدة بفيروس كورونا، دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 11 مليونا و 347 ألفا و518 إصابة والوفيات إلى 43 ألفا و94 حالة.

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 آلاف و 754 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و787 ألفا و491 إصابة والوفيات إلى 19 ألفا و199 حالة.

وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و518 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و115 ألفا و 992 إصابة والوفيات إلى 66 ألفا و179 حالة.

وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا، دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و93 ألفا و 584 إصابة والوفيات إلى 6 آلاف و721 حالة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 آلاف و477 إصابة جديدة و63 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و440 ألفا و422 إصابة والوفيات إلى 142 ألفا و461 حالة.

وفي إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4279 إصابة جديدة و13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و244 ألفا و978 إصابة والوفيات إلى 157 ألفا و95 حالة.

وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 743 إصابة جديدة و12 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليون و193 ألفا و298 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 16 ألفا و401 حالة وفاة.

وفي تشيلي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 آلاف و811 إصابة جديدة و27 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و306 آلاف و955 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 59 ألفا و800 حالة وفاة.

وفي كوبا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 121 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليون و108 آلاف و827 إصابة دون أي وفيات جديدة لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 8 آلاف و529 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 26 ألفا و662 إصابة جديدة و74 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 21 مليونا و313 ألفا و427 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 173 ألفا و136 حالة وفاة.

وفي اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 136 ألفا و77 إصابة جديدة و271 حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و349 ألفا و423 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و999 حالة وفاة.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 21 ألفا و302 حالة إصابة و66 حالة وفاة جراء كلوفيد- 19 خلال الأسبوع الماضي.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية عن تسجيل إجمالي وفيات بلغ 200 ألف و137 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليونا و 243 ألفا و205 حالات إصابة.

وفي قبرص، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 6 آلاف و863 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة بلغ 562 ألفا و911 ألف حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 1115 حالة بعد تسجيل 16 حالة وفاة على مدار أمس.

وسجلت فرنسا 21 ألفا و528 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و74 ألفا و568 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 152 ألفا و537 حالة.

وسجلت صربيا 4182 إصابة ووفاة 9 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و 164 ألفا و 435 مصابا والوفيات إلى 16 ألفا و 356 حالة.

وسجلت الجبل الأسود 720 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 265 ألفا و184 مصابا وحالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2755 حالة.

وفي هونج كونج، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 آلاف و 274 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و 385 ألفا و242 إصابة والوفيات إلى 9 آلاف و540 حالة.