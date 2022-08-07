بورفؤاد يجهز الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، إقامة تجربة ودية ضد بورفؤاد غدًا الاثنين، على ملعبه بالإسماعيلية، في إطار استعداداته لمواجهة الاتحاد ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي هذا ضمن سياسة الجهاز الفني للفريق والتي تقوم على إقامة مباراة تجريبية عقب المواجهات الرسمية بغرض الحفاظ على جاهزية جميع عناصر الفريق عدا الفترة الأخيرة بسبب ضغط المباريات.

ويستعد الإسماعيلي في الوقت الحالي لمواجهة الاتحاد يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعبه بالإسماعيلية، في إطار الجولة الـ 30 من عمر المسابقة المحلية.

ويتطلع جهاز الدراويش من خلال الودية لتجهيز كافة عناصر الفريق ومنحهم حساسية المشاركة تحسبا للاستعانة بخدمات أي منهم حسب الحاجة الفنية لكل مباراة إلى جانب تجريب مجموعة من الخطط الفنية والتكتيكية.