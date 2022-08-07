قال ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق فوزًا مستحقًّا على حساب الاتحاد السكندري، وتحققت معه مكاسب عديدة بالتعرف على قدرات اللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة.

وقال إن الجهاز الفني سوف يعتمد على مجموعة اللاعبين الشباب والعائدين من الإصابات لنهاية الموسم، مشددًا على أن اللاعبين الذين حصلوا على راحة شركاء في الفوز. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «اللعب كل ٣ أيام صعب ويسبب إصابات عديدة، واللاعبون الشباب ما زال لديهم الكثير، وراعينا مشاركة أكبر عدد منهم لتجنب تعرضهم للإصابة».

وأضاف: «الاختلاف اليوم عن المباريات الماضية أننا سجلنا مبكرًا وسيطرنا على اللقاء، ولدينا ثبات دفاعي في خامس لقاء دون اهتزاز شباك الفريق». مؤكدًا أن الفريق خلال ١٠ مباريات استقبل أهدافًا قليلة.

وأشار سواريش إلى أن المنافسة قوية، والأهلي يلعب دائمًا من أجل الفوز. موجهًا الشكر إلى الجماهير على دعمها للفريق، ومؤكدًا أن الأهلي سيقاتل من أجل الفوز في كل المباريات.

وأكمل: «كل من يمثل الأهلي يقاتل لتحقيق الفوز، والأمر الواقع أننا واجهنا صعوبات بالغة وسوف نعالج أي أخطاء ونعد أنفسنا بقوة للموسم الجديد».