أظهرت مقاطع فيديو، نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، فرار جنود إسرائيليين عقب انطلاق صافرات الإنذار في مناطق بغلاف غزة.

وبحسب ما نشرته صحيفة «دنا الوطن» الفلسطينية، يظهر في مقطع الفيديو، لحظة انطلاق صفارات إنذار خلال مقابلة مباشرة من مراسل قناة (كان) الإسرائيلية، إيتاي بلومنتال مع قائد بطارية مدفعية، وهروب الجنود نحو المساحة المحصنة.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إطلاق رشقة جديدة من الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، ردًا على مجازر الاحتلال واغتيال القيادي خالد منصور.

وأفادت تقديرات إسرائيلية، بأن حركة الجهاد أطلقت نحو 700 صاروخ وقذيفة صاروخية من بدء جولة القتال.

فرار جنود إسرائيليين إثر انطلاق صافرات الإنذار

في غلاف غزة



خائفين مذعورين مهانين من صواريخ المقاومة



الله اكبر

الموت لاسرائيل#اليوم_العالمي_للقصيره #لك_كلمه_وحده_قولها pic.twitter.com/DpveuaZHAN — بشرى بسيوني (@BushraBassioun) August 7, 2022

يذكر أن إسرائيل بدأت عملية عسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي، منذ عصر أمس الأول (الجمعة)، ردت عليها «سرايا القدس» الذراع العسكري للحركة، بقصف المستوطنات والمدن الإسرائيلية القريبة من القطاع برشقات صاروخية.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 شهيدا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

يأتي ذلك فيما تواصل القاهرة جهودها الحثيثة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، إذ تجرى اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية مع كل الأطراف، وفق ما كشفته مصادر مصرية مسؤولة لقناة إكسترا نيوز.

وأفادت المصادر باقتراب نجاح الجهود المصرية لتوقف التصعيد بين الطرفين.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، أن مصر تجري اتصالات على مدار الساعة مع جميع الأطراف منعاً لخروج الأوضاع في غزة عن السيطرة، مؤكدًا أن القاهرة حريصة على نزع فتيل أي أزمة.