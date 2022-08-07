أبطال A DAY to Die يتحدثون لـ الشروق عن زيارتهم للقاهرة ولقاء الجمهور المصرى

محمد كريم: حققت حلمى بالوقوف أمام بروس ويلس وأقنعت أبطال الفيلم أن يأتوا إلى مصر وانبهروا بها

روبنسون: سعيد بحضور عرض فيلمى بالقاهرة وأعتبرها زيارة تاريخية

بروك بتلر: الشخصية أرهقتنى كثيرا لأننى البطلة الوحيدة فى الفيلم الذى يحركه الرجال

المخرج ويس ميلر: محمد كريم أتقن شخصيته بشكل رائع وبمصداقية شديدة

يشارك الفنان محمد كريم فى تجربة سينمائية جديدة من خلال الفيلم الأمريكى «A DAY to Die» ــ «يوم للموت» مع النجم بروس ويلس، وكيفن ديلون، وجيانى كابالدى، و بروك باتلر، وليون روبنسون، وفرانك جريلو، ومن إخراج ويس ميلر.

الفيلم ينتمى لسينما اكشن الجريمة، وتدور أحداثه حول قيام كونر كونوللى «كيفين ديلون» بقتل عضو فى إحدى عصابات المخدرات الخطيرة، ويجد نفسه فى مواجهة العديد من المواقف العصيبة، ويلجأ إلى طلب المساعدة من فريق عمليات عسكرية قديم من أجل إنقاذه قبل فقدانه كل من يحب.

والتقت «الشروق» بأسرة الفيلم خلال العرض الخاص الذى أقيم وسط أجواء مصرية بإحدى دور العرض بـ 6 أكتوبر.

وقال الفنان محمد كريم، إنه حقق جزءا كبيرا من حلمه بهذا الفيلم، حيث كان يتمنى منذ دخوله مجال التمثيل أن يقف أمام ممثله المفضل «بروس ويلس» وهو يقوم بدور البطولة أمامه اليوم، ويعتبر هذا نجاحا غير عادى.

وأضاف كريم أنه حرص على عمل عرض خاص للفيلم داخل بلده مصر دعما للسياحة، مشيرا إلى أنه يحاول الترويج لمصر من خلال أعماله التى يقدمها فى هوليود والابتعاد قدر المستطاع عن الأدوار التى لا تمثل الشعوب العربية بشكل غير لائق.

واستطرد كريم أنه يقدم خلال العمل شخصية «ديت رينولدز» محقق شرطة يبحث عن الحقيقة رغم العواقب التى تقف أمامه، كما يتعرض لخوض الكثير من المطاردات للبعد عن تلك الحقيقة ولكنه يبحث عنها بكل طاقته من أجل كشف رجل شرطة فاسد.

ويتمنى كريم من جمهوره فى مصر أن يشاهد هذا العمل وينال إعجابهم.

وأوضح محمد كريم أنه أقنع أبطال الفيلم أن يأتوا إلى القاهرة ليشاهدوها وينبهروا بجمالها ومعرفة أماكن التصوير بها.

وقال الفنان ليون روبنسون، إنه واجه الكثير من الصعوبات فى تنفيذ هذا العمل، وأوله ضيق الوقت وتصوير الفيلم فى مدة زمنية قصيرة رغم وجود الكثير من مشاهد الأكشن المرهقة، ولكن كل هذه الصعوبات ذهبت عند نجاح الفيلم فى أمريكا وإقبال الجمهور عليه بشكل كبير متمنيا أن يحقق نفس النجاح داخل مصر ودبى وباقى الدول العربية، فهو يقدم شخصية مختلفة تماما عما قدمه قبل ذلك.

وأضاف ليون أنه سعيد بعرض فيلمه بالقاهرة فهى المرة الأولى التى يقدم فيها فيلما للجمهور المصرى بنفسه، مشيرا أنه أصر على المجىء لزيارة مصر رغم انشغاله بتصوير عملين سينمائيين بأمريكا، وقام بزيارة جميع الأماكن الأثرية مثل الأهرامات وأبوالهول وبعض المتاحف الكبرى معتبرا أنها بالفعل زيارة تاريخية.

وقالت الممثلة بروك بتلر إنها سعيدة بشكل كبير بهذه التجربة وأن هذا الفيلم من الأعمال التى قامت بالاستمتاع بها طوال فترة تصويره، ولكن أرهقتها الشخصية بشكل كبير؛ لأنها هى البطلة الوحيدة فى الفيلم الذى يحركه الرجال، فالقصة تدور حول زوجة رجل شرطة ويتم اختطافها من عصابة تطلب خمسة عشر مليون جنيه، ويتدخل رجال الشرطة لإنقاذها فى الوقت المناسب، ويوجد الكثير من مشاهد الأكشن الصعبة التى قامت بها وتدربت على ذلك كثيرا.

وأعربت بروك عن سعادتها بالعمل مع الفنان المصرى محمد كريم، قائلة: «أول مرة اشتغل مع ممثل مصرى وقدم شخصيته فى الفيلم على أكمل وجه، والكواليس التى جمعتنى به كانت مليئة بالضحك والهزار فهو شخص مرح ولطيف وانا أحببته وأتمنى العمل معه مرة أخرى».

وأشارت بروك أنها سعيدة للغاية بزيارتها لمصر: «بالفعل هى بلد السحر والجمال فأنا استمتعت بشكل غير عادى وقمت بزيارة أماكن كثيرة وشاهدت أفلاما مصرية أيضا ورأيت ممثلين يمتلكون موهبة قوية للغاية وأتمنى الأيام القادمة أن أقدم عملا فنيا مع نجوم مصريين».

وكشف المخرج ويس ميلر، عن سعادته الكبيرة بهذا الفيلم الضخم، مشيرا أن كل نجوم العمل قاموا بتأدية شخصياتهم على أكمل وجه وعند عرضه فى دور العرض الأمريكى شاهد إقبالا جماهيريا ضخما، ويتوقع هذا النجاح داخل القاهرة من جانب الجمهور المصرى الذى يعشق الفن.

وأعرب ويس ميلر عن سعادته بالعمل مع الفنان المصرى محمد كريم، قائلا: «أتقن شخصيته بشكل رائع وبمصداقية شديدة والشكر الأكبر له يرجع لأنه صاحب فكرة زيارتى إلى مصر وعرض فيلمى للجمهور المصرى وزيارة أماكن أجمل من الخيال، فأنا شاهدت مناطق تصلح للتصوير أفلام واستوديوهات مجهزة بشكل كامل وهذا يشجعنى لصناعة بعض أفلامى داخل القاهرة وأتمنى أن ينال فيلمى إعجاب جمهور هذا البلد الطيب».