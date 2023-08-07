بولندا: انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل إثر عواصف شديدة وأمطار غزيرة

أفادت السلطات البولندية بانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل في البلاد، اليوم الإثنين، بعد هبوب عواصف شديدة وهطول أمطار غزيرة مطلع الأسبوع الجاري.

وفي منطقة بودلاسكي الواقعة بأقصى الشمال الشرقي للبلاد، انقطع التيار الكهربائي اليوم الاثنين عن 7500 منزل، بحسب ما ذكره مرفق "بي جي إي" للطاقة. وفي إقليم فارميا-مازوريا المجاور، كان العدد 5000 منزل.

وكانت جميع أنحاء البلاد تعرضت لعاصفة شديدة أمس الأحد.

وقالت إدارة الإطفاء البولندية إنها تلقت استدعاءات لنحو 2500 عملية.

وأصيب شخصان بسبب الطقس السيء. ففي مدينة فروتسلاف، سقطت شجرة على إحدى السيارات، ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص، فيما أصيب رجل آخر في جوييكو إثر سقوط غصن عليه.

وانتهى الأمر بالعاصفة الرعدية التي تم توقعها في وارسو، بأن صارت مجرد أمطارا خفيفة.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحذيرات من هبوب عواصف رعدية متوقعة على ساحل بحر البلطيق البولندي اليوم الاثنين.