الأمم المتحدة تسلم الحوثيين 300 جهاز للكشف عن الألغام في اليمن

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الاثنين، أنها تسلمت 300 جهاز للكشف عن الألغام، مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، إن "مجلس الشؤون الإنسانية بمحافظة الحديدة (يقع تحت سلطة الجماعة)، سلم معدات نزع الألغام والقنابل العنقودية للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بالمحافظة، مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

ونقلت القناة عن جابر الرازحي ،مدير فرع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية بمحافظة الحديدة، قوله إنه " تم تسليم 300 جهاز كاشف وماسح ألغام للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام (يتبع الحوثيين ) بقيمة 750 ألف دولار، مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

وأضاف الرازحي أن "الألغام والقنابل العنقودية، تمثل تحديا حقيقيا لأبناء محافظة الحديدة، والتي سقط على إثرها المئات من الأبرياء بين شهيد وجريح".

بدوره، قال مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام العميد علي صفرة، إن" تسليم كمية من الأجهزة الكاشفة سوف تساعد فريق نزع الألغام على مسح مناطق واسعة تعاني من مخاطر القنابل العنقودية والألغام"

. يأتي ذلك رغم اتهامات حكومية متكررة للحوثيين، بزرع أكثر من مليوني لغم منذ بدء الحرب في البلاد.

يشار إلى أن الألغام والعبوات الناسفة من مخلفات والحرب، قد أدت إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين في اليمن خلال السنوات الماضية.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو تسع سنوات، بين القوات الحكومية والحوثيين، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.