الزبيدي يطالب بدور بريطاني أكبر لوقف إطلاق النار في اليمن

طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عيدروس الزبيدي، اليوم الاثنين، بدور بريطاني أكبر، لوقف إطلاق النار في البلاد التي تشهد حربا منذ نحو تسع سنوات.

جاء ذلك خلال لقائه بمدينة عدن، تشارلز هاربر القائم بأعمال السفير البريطاني لدى اليمن، وفق بيان صادر عن مكتب الزبيدي.

وناقش اللقاء وفق البيان "تطورات الأوضاع على الساحتين الداخلية والخارجية، ذات الصلة بالعملية السياسية، والجهود التي تبذل من قبل دول الإقليم والعالم لإطلاق العملية السياسية الشاملة التي من شأنها أن تؤسس لسلام عادل ومستدام في اليمن والمنطقة".

كما تم بحث "القضايا الأخرى التي تشهدها اليمن، وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي المُتردي، وأسباب عجز الحكومة عن القيام بمهامها في توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى بعض المعوقات التي تواجهها المنظمات الإنسانية والإغاثية العاملة، والسُبل الممكنة لتجاوزها".

وفي اللقاء أعرب الزبيدي "عن تطلعه في أن تلعب المملكة المتحدة دورا أكبر خلال المرحلة المُقبلة للدفع باتجاه إنجاز وقف إطلاق النار، وإطلاق العملية السياسية الشاملة في اليمن ، من خلال دورها المُهم الذي تضطلع به في إدارة ملف الأزمة اليمنية".

ودعا بريطانيا إلى "تكثيف دعمها الإغاثي باتجاه القطاعين التنموي والإنتاجي، والمشاريع التي تضمن خدمات مستدامة للمواطنين في اليمن ".

من جانبه، أعرب هاربر عن دعم حكومة بلاده لوحدة مجلس القيادة الرئاسي وترابطه، والتزامها الكامل ببذل أقصى الجهود لإحلال السلام، وكل ما من شأنه أن يساعد على الاستقرار في اليمن، حسب البيان.

يأتي ذلك مع عودة بعض الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات، وسط مساع دولية وأممية مستمرة لوقف إطلاق النار.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو تسع سنوات، بين القوات الحكومية والحوثيين، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.