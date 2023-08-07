الهجرة الدولية: نزوح نحو 24 ألف يمني منذ مطلع 2023

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن نزوح نحو 24 ألف يمني منذ مطلع العام الجاري 2023.

وذكر تقرير صادر عن المنظمة اطلعت وكالة (د. ب. أ) على نسخة منه، أنه "منذ 1 يناير إلى الخامس من أغسطس 2023، تم رصد نزوح 3 آلاف و 964 أسرة في اليمن".

وأضاف التقرير أن "هذه الأسر النازحة يبلغ عدد أفرادها 23 ألفا و 784".

ولفت التقرير الأممي إلى أن هؤلاء تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل. ويشهد اليمن حربا منذ نحو تسع سنوات، بين القوات الحكومية المسنودة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وجماعة أنصار الله الحوثية المدعومة من إيران من جهة أخرى، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.