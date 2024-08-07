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أظهرت البيانات الرسمية الصينية الصادرة اليوم الأربعاء نمو إجمالي قيمة التجارة الخارجية للصين مقومة باليوان خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2ر6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الإدارة العامة للجمارك في الصين أن الصادرات زادت خلال هذه الفترة بنسبة 7ر6% سنويا في حين زادت الواردات بنسبة 4ر5%، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ووصل إجمالي قيمة التجارة الخارجية للصين خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين إلى 5ر3 تريليون دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات 01ر2 تريليون والواردات 49ر1 تريليون دولار لتسجل الصين فائضا تجاريا بقيمة 518 مليار دولار بزيادة نسبتها 9ر7% سنويا.