 نمو التجارة الخارجية للصين بنسبة 6.2% خلال أول 7 شهور من العام - بوابة الشروق
الأربعاء 7 أغسطس 2024 8:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

نمو التجارة الخارجية للصين بنسبة 6.2% خلال أول 7 شهور من العام


نشر في: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 8:27 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 8:27 ص

أظهرت البيانات الرسمية الصينية الصادرة اليوم الأربعاء نمو إجمالي قيمة التجارة الخارجية للصين مقومة باليوان خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2ر6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الإدارة العامة للجمارك في الصين أن الصادرات زادت خلال هذه الفترة بنسبة 7ر6% سنويا في حين زادت الواردات بنسبة 4ر5%، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ووصل إجمالي قيمة التجارة الخارجية للصين خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين إلى 5ر3 تريليون دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات 01ر2 تريليون والواردات 49ر1 تريليون دولار لتسجل الصين فائضا تجاريا بقيمة 518 مليار دولار بزيادة نسبتها 9ر7% سنويا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك