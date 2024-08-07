قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف: "إن قضية فلسطين ستظل القضية الأولى لنا أبد الدهر، أهلها وأرضها والقدس الشريف، وإننا نشرف أن نكون في خدمتكم ونسعد بكم سعادة غامرة، وأى مصاب ينزل بأحد من أهلنا في فلسطين فهو مصاب لنا جميعًا، ومن يفقد عزيزًا لديه فإن هناك مائة مليون مصري يتألمون معه".

جاء ذلك خلال دعوة وزير الأوقاف، من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لمشاركته في استقبال وإكرام الأشقاء الفلسطينيين.

وقدم الأزهري، الشكر لمحافظة القليوبية ووزارة التضامن الاجتماعي على كل ما قدموه من خدمة واجبة لأهل فلسطين وتنسيق هذا اللقاء، مؤكدا أن أهل فلسطين هم ضيوف أعزاء، مردفا: "بل هم أهل نتقاسم معهم العيش وتسعهم قلوبنا قبل أن تسعهم أرض مصر، فأهلا وسهلا بهم جميعًا في وطنهم وبلدهم".

وقدم وزير الأوقاف، خالص المواساة لكل من فقد عزيزًا لديه، داعيًا الله أن يمن بالشفاء العاجل والتام على كل مصاب من أهل فلسطين، وأن يعجل بالفرج واللطف لهم، وأن يرفع الله تعالى القهر والظلم والأذى والعدوان الصارخ على أرضنا في فلسطين الحبيبة، وأن يحفظ أهلها.

من جهته، عبر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بما يقدمه وزير الأوقاف من آراء واتجاهات فقهية تتميز بالوسطية والاعتدال، وأنه فخر لوزارة الأوقاف.

وأكد محافظ القليوبية أن اليوم عيد لدى المحافظة لاستقبالها وزير الأوقاف، وتواجده اليوم أثناء استقبال ضيوف مصر من أشقائنا في فلسطين، موضحا أن مصر موجودة لتكون رمانة الميزان موقعًا وشعبًا.