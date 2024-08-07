ألمانيا تحذر رعاياها الذين لا يزالون في لبنان من التعويل على قيام الحكومة بإجلائهم

حذرت وزارتا الخارجية والدفاع الألمانيتان المواطنين الألمان الذين ما زالوا في لبنان على الرغم من الدعوات المتكررة لمغادرة البلاد، من التعويل بشكل كامل على قيام الحكومة بعملية لإجلائهم في حال حدوث تصعيد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الأربعاء، إن "عملية الإجلاء ليست رحلة منتظمة تشمل التأمين ضد إلغاء السفر. عملية الإجلاء محفوفة بمخاطر وحالات عدم يقين وليست سلسة على الإطلاق. وعلى هذا الأساس، نواصل دعوة جميع الألمان الموجودين في لبنان إلى المغادرة العاجلة".

وبدوره، قال متحدث باسم وزارة الدفاع إن رفض المغادرة اعتمادا على الجيش الألماني هو خطأ جوهري وعمل غير مسئول - أيضًا تجاه الجنود.

وأعرب المتحدثان عن أسفهما لأن التغطية الإعلامية منذ بداية الأسبوع حول التحضيرات وخيارات الإجلاء أعطت انطباعًا خاطئًا منع المواطنين الألمان في لبنان من مغادرة البلاد. ومع ذلك، دعت الحكومة الألمانية منذ شهور وبشكل متكرر إلى مغادرة البلاد.

ووفقًا لتصريحات صدرت أول أمس الاثنين، فإن هناك 2100 مواطن ألماني مسجلين في قائمة التحوط للأزمة في لبنان. في الأسبوع الماضي، كان العدد 1300 شخص فقط.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن برلين تتابع الوضع في الشرق الأوسط بدقة وبشكل شامل، وبأن هناك تنسيقا مع وزارة الدفاع. وأضاف: "نحن قادرون على التحرك في أي وقت". وحذر من أن "الخروج عبر سوريا ليس واردا. ميناء بيروت ليس قيد التشغيل الكامل، وإذا تذكرنا عام 2006، كان مطار بيروت أحد الأهداف الأولى للهجمات الجوية ولم يعد قابلا للاستخدام بعد ذلك. لذلك، من غير المرجح تماما أن يكون هناك إجلاء سريع عن طريق الجو".