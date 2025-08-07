أعلنت وزارة الداخلية، عن البدء فى قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين فى الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية ذكور وإناث بمحافظتى القاهرة الإسكندرية للعام الدراسى 2025 - 2026 من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمى علوم أو الشهادة الثانوية الأزهرية علمى من الذين يجتازون الاختبارات المقررة وفقاً للشروط التالية:

أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس

ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية وألا يزيد عن 25 سنة فى أول أكتوبر 2025م

ألا يقل الطول عن 160سم للإناث 165سم للذكور وألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 سم من طوله الوزن= الطول-100 مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10كجم

أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة شعبة علمى علوم أو الشهادة الثانوية الأزهرية علمى أى عام دراسى سابق بحد أدنى 60% وألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو معفى منها نهائياً

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة

ألا يكون قد سبق فصله من معهد شرطي أو عسكري أو الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم نهائى

أن يستوفى شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة

ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج والتعهد كتابةً بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد

أن يقر الطالب بقبوله العمل فى أى موقع شرطى وفقاً لإحتياجات العمل

ويشترط على المتقدم أثناء إجراء الإختبار الطبى تقديم أشعة عادية على الصدر حديثة مرفق بها تقرير من إحدى المستشفيات الحكومية أو الجامعية مختوم بخاتم شعار الجمهورية

وقالت الداخلية في بيان لها إنه يتم سحب كراسات الالتحاق اعتباراً من يوم السبت الموافق 9-8-2025 حتى يوم الأربعاء الموافق 10-9-2025 وذلك بمستشفيات هيئة الشرطة بـ" مدينة نصر، طنطا، الإسكندرية، أسيوط"، على أن يتم استلام الكراسات عقب استيفائها اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 11- 8 - 2025 حتى يوم السبت الموافق 13 - 9 - 2025 وذلك بمقر المعهد بمستشفى الشرطة بمدينة نصر.

وأوضحت الداخلية أنه يحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته الطبية من المقبولين بعد إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية.

ويُلحق جميع الطلاب بالمعهد للدراسة بنظام التردد اليومى مع الالتزام بالقواعد الانضباطية وبالزى المقرر والمظهر العام والسلوك القويم.

وتكون مدة الدراسة بالمعهد الفنى الصحى الشرطى سنتان دراسيتان يحصل الخريج بعدها على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية ودرجة معاون أمن ثالث يتدرج بعدها فى الترقى إلى الدرجات المختلفة وفقاً للقانون والضوابط الحاكمة فى هذا الشأن.

ويذكر أن الدراسة تبدأ بفترة إعداد وتدريب أساسى لمدة ثلاثة أشهر لكل عام بنظام الإقامة الداخلى بمعهد معاونى الأمن

وأوضحت الداخلية أنها تعتبر مناهج الدراسة بالمعهد الفنى الصحى الشرطى هى ذات المناهج الدراسية المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالى كما يحصل الخريج على كل الامتيازات والخدمات التى تقدم لأفراد هيئة الشرطة وفقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

وذكرت الداخلية أنه يتعهد الطالب وولى أمره كتابةً متضامنين بالالتزام باللوائح الداخلية للمعهد وعند رغبة الطالب فى عدم الاستمرار فى المعهد يتقدم بطلب استقالة إلى مدير إدارة المعهد بشرط توقيع ولى أمره إذا كان الطالب أقل من 21 عاماً ويلتزم برد تكاليف تدريبه وإعاشته وما تقاضاه من مكافآت شهرية وما تحملته الدولة من مصروفات أثناء فترة دراسته بالمعهد بالتضامن مع ولى أمره.

كما أنه إذا ثبت عدم صحة البيانات المقدمة من الطالب أو أغفل بعضاً منها والتى قد تؤثر على شروط القبول بالمعهد يُفصل بقرار من مجلس التأديب

وحول المزايا الممنوحة للمتقدمين، فمنها:

تتحمل وزارة الداخلية نفقات التعليم والتدريب وقيمة الملابس ذات الصلة أثناء فترة الدراسة بالمعهد

تُصرف للطلاب المنتظمين بالدراسة مكافآة مالية شهرية أثناء فترة الدراسة

يمنح الأوائل والمتفوقين حوافز مادية ومعنوية

الاستفادة من المزايا المالية التى يمنحها صندوق التكافل لأفراد هيئة الشرطة بعد التخرج

الاستفادة من الخدمات الإجتماعية والمساهمات الإنسانية التى تقدمها لجنة الرعاية الإجتماعية بالوزارة وكذا المزايا التى يتمتع بها أفراد هيئة الشرطة فى إطار اللوائح المنظمة بعد التخرج.