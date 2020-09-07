التحالف: تدمير طائرة «مفخخة» بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

دمر تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، طائرة "مفخخة" بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي في بيان له مساء اليوم الأحد "أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة".

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي أن الحوثيين "يستهدفون الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة".

كان المتحدث باسم القوات التابعة لجماعة الحوثي العميد يحيى سريع، قد أعلن في قت سابق من مساء اليوم الأحد إن "سلاح الجو نفذ بعدد من الطائرات المسيرة هجوما واسعا على مواقع عسكرية وأهداف حساسة في مطار أبها الدولي" السعودي.

وأضاف أن الإصابة كانت "دقيقة".

وتابع أن استهداف مواقع عسكرية في مطار أبها يأتي "ردا على التصعيد الجوي المتواصل واستمرار العدوان والحصار على اليمن".