رويترز: أول وفد رسمي إماراتى يزور إسرائيل في 22 سبتمبر

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن مصدر وصفته بـ"المطلع"، اليوم الإثنين، أن الإمارات تعتزم تنظیم أول زیارة رسمیة إلى إسرائیل في 22 سبتمبر الجاري تعزیزا لاتفاق إقامة العلاقات الرسمية بين البلدين.

وأضاف المصدر المطلع على المسار الأولي للزیارة المقررة أن رحلة الوفد الإماراتي لإسرائیل، التي لم توضع لمساتھا النھائیة بعد، ستأتي ردا على الرحلة التي قام بھا مبعوثون إسرائیلیون وأمریكیون كبار إلى أبو ظبي الأسبوع الماضي.

ورجح المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه أو جنسیته نظرا لحساسیة الاتصالات الناشئة، أن تضع الإمارات اللمسات النھائیة للرحلة بعد الإعلان عن موعد احتفال، یقام في واشنطن على الأرجح، یوقع فیه زعماء البلدین اتفاق اقامة العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب.

وتابع المصدر أن ذلك الاحتفال سیُقام في منتصف سبتمبر الجاري على الأرجح. وبینما رفض مسؤولون إسرائیلیون التعلیق، لم یرد مسؤولون إماراتیون على اتصالات ھاتفیة للتعلیق.

وأعلنت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس الماضى أنھما ستُطبعان العلاقات الدبلوماسیة بموجب اتفاق تم بوساطة الولایات المتحدة، وأشادت به واشنطن وإسرائیل باعتباره انفراجا، بینما رفضه الفلسطینیون.

وستكون ھذه أول زیارة معلنة يجريها وفد رسمي إماراتي إلى إسرائیل. وقال وزیر إسرائیلي إنه من المتوقع أن یصل حجم التبادل التجاري بین إسرائیل والإمارات إلى أربعة ملیارات دولار.